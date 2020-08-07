Команду Формулы-1 оштрафовали на 15 очков за нарушение регламента

ФИА на официальном уровне объявила об удовлетворении протеста Рено относительно процесса проектирования задних тормозных воздуховодов команды Рейсинг Пойнт. Французы направили жалобу в ФИА после Гран-при Штирии в Австрии.

Поскольку главным разработчиком детали является Мерседес, в ФИА оштрафовали Рейсинг Ройнт на 400 тысяч евро и отобрали у британцев 15 очков в Кубке конструкторов.

После вердикта ФИА Рейсинг Пойнт опустился на шестое место в Кубке конструкторов, пропустив вперед Рено.

Следующий этап Формулы-1, посвященный 70-летию гоночной серии, пройдет 9 августа в Сильверстоуне.