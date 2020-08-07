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Команду Формулы-1 оштрафовали на 15 очков за нарушение регламента

Автоспорт
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Решение Международной федерации автоспорта (ФИА).

Команду Формулы-1 оштрафовали на 15 очков за нарушение регламента
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ФИА на официальном уровне объявила об удовлетворении протеста Рено относительно процесса проектирования задних тормозных воздуховодов команды Рейсинг Пойнт. Французы направили жалобу в ФИА после Гран-при Штирии в Австрии.

Поскольку главным разработчиком детали является Мерседес, в ФИА оштрафовали Рейсинг Ройнт на 400 тысяч евро и отобрали у британцев 15 очков в Кубке конструкторов.

После вердикта ФИА Рейсинг Пойнт опустился на шестое место в Кубке конструкторов, пропустив вперед Рено.

Следующий этап Формулы-1, посвященный 70-летию гоночной серии, пройдет 9 августа в Сильверстоуне.

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В статье: формула-1 Рейсинг Поинт
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