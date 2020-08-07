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Команду Формулы-1 оштрафовали на 15 очков за нарушение регламента
Решение Международной федерации автоспорта (ФИА).
ФИА на официальном уровне объявила об удовлетворении протеста Рено относительно процесса проектирования задних тормозных воздуховодов команды Рейсинг Пойнт. Французы направили жалобу в ФИА после Гран-при Штирии в Австрии.
Поскольку главным разработчиком детали является Мерседес, в ФИА оштрафовали Рейсинг Ройнт на 400 тысяч евро и отобрали у британцев 15 очков в Кубке конструкторов.
После вердикта ФИА Рейсинг Пойнт опустился на шестое место в Кубке конструкторов, пропустив вперед Рено.
Следующий этап Формулы-1, посвященный 70-летию гоночной серии, пройдет 9 августа в Сильверстоуне.