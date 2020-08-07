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Боттас выиграл первую тренировку на Гран-при 70-летия
Мерседес доминирует в Сильверстоуне.
Победу в первой тренировочной сессии Валттери Боттасу принес круг с результатом 1:26,166. Вице-лидер чемпионата на 0,138 секунды опередил напарника Льюиса Хэмилтона.
В одной секунде от Боттаса в первой сессии уместились только Макс Ферстаппен (Ред Булл), Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) и Шарль Леклер (Феррари).
Себастьян Феттель снова уступил напарнику – четырехкратный чемпион мира в первой тренировке показал лишь седьмой результат.
Here's how FP1 finished ????#F170 ???????? #F1 pic.twitter.com/Gi4AQaKSay— Formula 1 (@F1) August 7, 2020
Напомним, на прошлой неделе этап в Сильверстоуне выиграл Льюис Хэмилтон, а на подиум поднялись Макс Ферстаппен и Шарль Леклер.