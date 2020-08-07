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Боттас выиграл первую тренировку на Гран-при 70-летия

Автоспорт
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Мерседес доминирует в Сильверстоуне.

Боттас выиграл первую тренировку на Гран-при 70-летия
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Победу в первой тренировочной сессии Валттери Боттасу принес круг с результатом 1:26,166. Вице-лидер чемпионата на 0,138 секунды опередил напарника Льюиса Хэмилтона.

В одной секунде от Боттаса в первой сессии уместились только Макс Ферстаппен (Ред Булл), Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) и Шарль Леклер (Феррари).

Себастьян Феттель снова уступил напарнику – четырехкратный чемпион мира в первой тренировке показал лишь седьмой результат.

Напомним, на прошлой неделе этап в Сильверстоуне выиграл Льюис Хэмилтон, а на подиум поднялись Макс Ферстаппен и Шарль Леклер.

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В статье: формула-1 Валттери Боттас
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