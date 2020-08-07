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Хэмилтон показал лучший результат на второй тренировке Гран-при 70-летия
Вторым финишировал Боттас
На автодроме "Сильверстоуні" завершилась вторая свободная тренировка Гран-при 70-летия. Лучшее время по её итогам показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Второй результат — у напарника британца Валттери Боттаса. Тройку лучших замкнул Даниэль Риккардо на "Рено".
Формула-1. Гран-при 70-летия. Вторая тренировка
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.25,606
2. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,176
3. Даниэль Риккардо ("Рено") — +0,815
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,831
5. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +0,895
6. Нико Хюлькенберг ("Рейсинг Пойнт") — +1,140
7. Шарль Леклер ("Феррари") — +1,206
8. Ландо Норрис ("Макларен") — +1,261
9. Карлос Сайнс ("Макларен") — +1,312
10. Эстебан Окон ("Рено") — +1,322
11. Александер Албон ("Ред Булл") — +1,354
12. Даниил Квят ("Альфа Таури") — +1,396
13. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +1,522
14. Себастьян Феттель ("Феррари") — +1,592
15. Ромен Грожан ("Хаас") — +1,688
16. Джордж Расселл ("Уильямс") — +1,714
17. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1,929
18. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +1,976
19. Николас Латифи ("Уильямс") — +2,077
20. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +2,349.