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Себастьян Феттель: Если появится подходящий проект, то, думаю, я могу многое ему дать

Автоспорт
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Комментарий пилота о будущем

Себастьян Феттель: Если появится подходящий проект, то, думаю, я могу многое ему дать
UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Себастьян Феттель рассказал о своих планах после завершения выступлений за команду. Его слова цитирует Planet F1:

"В каком-то смысле я принял решение. Посмотрим, получится что-то путное или нет. Нужно подождать еще несколько недель - сегодня ничего не изменится. Не думаю, что на меня нужно давить.

Если появится подходящий проект, то, думаю, я могу многое ему дать. Если же нет, то я не заинтересован в том, чтобы продолжать просто ради места в Формуле-1" - сказал он.

Напомним, что ранее Боттас победил на первой тренировке Гран-при 70-летия.

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В статье: формула-1 Себастьян Феттель
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