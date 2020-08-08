Себастьян Феттель: Если появится подходящий проект, то, думаю, я могу многое ему дать

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Себастьян Феттель рассказал о своих планах после завершения выступлений за команду. Его слова цитирует Planet F1:

"В каком-то смысле я принял решение. Посмотрим, получится что-то путное или нет. Нужно подождать еще несколько недель - сегодня ничего не изменится. Не думаю, что на меня нужно давить.

Если появится подходящий проект, то, думаю, я могу многое ему дать. Если же нет, то я не заинтересован в том, чтобы продолжать просто ради места в Формуле-1" - сказал он.