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Формула-1. Хэмилтон побеждает в последний Практике Гран-при 70-летия

Автоспорт
(1 голосов)

Результаты последней тренировки

Формула-1. Хэмилтон побеждает в последний Практике Гран-при 70-летия
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Вашему вниманию результаты Практики-3 Гран-при 70-летия:

Формула-1. Хэмилтон побеждает в последний Практике Гран-при 70-летия - изображение 1

Результаты Практики-1.

Результаты Практики-2.

Напомним, что Квалификация начнется сегодня в 16:00 по Киеву.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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