Себастьян Феттель: Безусловно, я разочарован 12-м местом и таким отставанием от соперников

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Себастьян Феттель прокомментировал результаты квалификации Гран-при 70-летия. Его слова цитирует RaceFans:

"Чтобы ехать быстрее, нужно больше сцепления. Должен поблагодарить свою группу инженеров: мы испытали много всего, ощущения в машине стали немного лучше, однако, судя по времени, разницы нет. Мы словно бьемся о стену.

Безусловно, я разочарован 12-м местом, разочарован отставанием от соперников, но, как уже говорилось, я делаю все, что могу. Мы на таких позициях не просто так - нам не хватает скорости. Лидеры победили по делу, и я не могу сказать, что нам не повезло или что-то пошло не так. Завтра (сегодня - прим.) будет сложно бороться за очки, но я сделаю все возможное, а там посмотрим" - сказал он.