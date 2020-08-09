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Хэмилтон: В моей жизни случались разные вещи, и я не думаю, что моя позиция сегодня - это совпадение

Автоспорт
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Хэмилтон: В моей жизни случались разные вещи, и я не думаю, что моя позиция сегодня - это совпадение
UA-Футбол
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Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал проблемы с дискриминацией перед основной гонкой Гран-при 70-летия. Его слова цитирует официальный сайт Формулы-1:

"В моей жизни случались разные вещи, и я не думаю, что моя позиция сегодня - это совпадение. Я должен высказываться и делать больше. Возможно, если бы ушел из спорта год назад, ничего бы не изменилось, я не знаю. Но мне нравится, что прямо сейчас люди просыпаются.

Надеюсь, что в ближайшие десять лет я увижу изменения. Да, я выигрывал чемпионаты, но и пытался делать автоспорт более доступным" - сказал он.

Напомним, что ранее Феттель прокомментировал результаты Квалификации.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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