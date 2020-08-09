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Формула-1. Ферстаппен побеждает на Гран-при 70-летия, Хэмилтон - второй

Автоспорт
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Результаты гонки

Формула-1. Ферстаппен побеждает на Гран-при 70-летия, Хэмилтон - второй
UA-Футбол
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Сегодня, 9 августа состоялась главная гонка шестого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при 70-летия.

Победу в соревнованиях одержал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, серебро у члена команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона (+11,326), ТОП 3 замкнул его напарник по команде Валтерри Боттас (+19,231).

Вашему вниманию результаты главной гонки Гран-при 70-летия:

Формула-1. Ферстаппен побеждает на Гран-при 70-летия, Хэмилтон - второй - изображение 1
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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Валттери Боттас
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