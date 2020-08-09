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Формула-1. Ферстаппен побеждает на Гран-при 70-летия, Хэмилтон - второй
Результаты гонки
Сегодня, 9 августа состоялась главная гонка шестого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при 70-летия.
Победу в соревнованиях одержал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, серебро у члена команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона (+11,326), ТОП 3 замкнул его напарник по команде Валтерри Боттас (+19,231).
Вашему вниманию результаты главной гонки Гран-при 70-летия:
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