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Боттас выиграл первую практику на Гран-при Испании
В Барселоне стартовал шестой гоночный уик-энд сезона в Формуле-1.
В первой сессии тренировочных заездов на Гран-при Испании ожидаемо доминировали пилоты Мерседеса. Валлтери Боттас с результатом 1:16,785 стал первым, а Льюис Хэмилтон проиграл напарнику 0,039 секунды.
Победитель Гран-при 70-летия Формулы-1 Макс Ферстаппен уик-энд в Испании начал с третьего места (+0,939), а следом за голландцем расположились два пилота Феррари, причем Шарль Леклер вновь опередил Себастьяна Феттеля.
Mercedes are almost a second ahead after first practice#SpanishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/sCnFsRZw8g— Formula 1 (@F1) August 14, 2020
Первая тренировка в Барселона прошла без инцидентов, если не учитывать небольшой разворот пилота Уильямса Роя Ниссани.