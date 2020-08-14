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Боттас выиграл первую практику на Гран-при Испании

Автоспорт
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В Барселоне стартовал шестой гоночный уик-энд сезона в Формуле-1.

Боттас выиграл первую практику на Гран-при Испании
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В первой сессии тренировочных заездов на Гран-при Испании ожидаемо доминировали пилоты Мерседеса. Валлтери Боттас с результатом 1:16,785 стал первым, а Льюис Хэмилтон проиграл напарнику 0,039 секунды.

Победитель Гран-при 70-летия Формулы-1 Макс Ферстаппен уик-энд в Испании начал с третьего места (+0,939), а следом за голландцем расположились два пилота Феррари, причем Шарль Леклер вновь опередил Себастьяна Феттеля.

Первая тренировка в Барселона прошла без инцидентов, если не учитывать небольшой разворот пилота Уильямса Роя Ниссани.

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В статье: формула-1 Валттери Боттас Гран-при Испании
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