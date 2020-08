Боттас выиграл первую практику на Гран-при Испании

В первой сессии тренировочных заездов на Гран-при Испании ожидаемо доминировали пилоты Мерседеса. Валлтери Боттас с результатом 1:16,785 стал первым, а Льюис Хэмилтон проиграл напарнику 0,039 секунды.

Победитель Гран-при 70-летия Формулы-1 Макс Ферстаппен уик-энд в Испании начал с третьего места (+0,939), а следом за голландцем расположились два пилота Феррари, причем Шарль Леклер вновь опередил Себастьяна Феттеля.

