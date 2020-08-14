  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мерседес готов подписать Договор согласия
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мерседес готов подписать Договор согласия

Автоспорт
(1 голосов)

Руководство уже провело переговоры

Мерседес готов подписать Договор согласия
Новина українською

Глава "Мерседеса" Тото Вольф рассказал, что руководство команды уже готово подписать новый Договор согласия и остаться в чемпионате Формулы-1 как минимум до 2026 года.

"Я поменял своё мнение ещё в Сильверстоуне. Не думаю, что все команды смогут объединиться. Все команды пытаются добиться каких-либо небольших соглашений, а в прессе культивируются система обвинений. Мы решили двигаться вперёд с Liberty Media. Я провёл конструктивные переговоры с Чейзом Кэри на минувшей неделе.

Больше всего хочу прояснить то, что чувствую в отношении Договора согласия. Сейчас хорошее время, чтобы подписать его", — приводит слова Вольфа The Race.

Отметим, что на минувшей неделе Вольф намекал, что недоволен отношением руководства Ф-1 к "Мерседесу" и заявлял о неготовности подписывать документ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...