Себастьян Феттель: С учетом текущих температурных условий в гонке будет непросто удерживать темп и беречь шины

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Себастьян Феттель прокомментировал результаты первых тренировок Гран-при Испании. Его слова цитирует crush.net:

"С точки зрения скорости на одном круге сегодня ситуация несколько улучшилась. Во второй практике у меня возникли трудности на сериях кругов, но в целом мы добавили. Теперь посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Сегодня мы также испытали пару вещей - и как я уже сказал, теперь посмотрим, что будет завтра.

Конечно, при условии, если мне удастся проехать несколько серий кругов. Потому что сегодня во второй практике у меня были с этим проблемы. С учетом текущих температурных условий в гонке будет непросто удерживать темп и беречь шины, но условия все равно будут одинаковы для всех", - сказал он.

Напомним, что сегодня в 13:00 состоится последняя Практика, а в 16:00 начнется Квалификация Гран-при Испании.