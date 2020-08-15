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Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Испании
Результаты квалификации
Сегодня, 15 августа состоялась квалификационная гонка Гран-при Испании.
Победу одержал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым стал его партнер по команде Валтери Боттас, ТОП 3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.
Вашему вниманию результаты Квалификации 1 Гран-при Испании:
Вашему вниманию результаты квалификации Гран-при Испании:
Результаты Практики 3 вы можете посмотреть
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