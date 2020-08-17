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Хэмилтон превзошел Шумахера по количеству подиумов в Формуле-1
Великое достижение британца.
Накануне Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании и оформил свой 156-й подиум в карьере. По этому показателю британец обошел единственного семикратного чемпиона мира в истории Формулы-1 Михаэля Шумахера.
Хэмилтон поднимался на подиум в 61% своих гонок в Формуле-1, у Шумахера этот показатель составляет 50,3%.
Отметим, что в топ-6 по количеству подиумов входят еще три действующих пилота – Себастьян Феттель (120), Кими Райкконен (103) и Фернандо Алонсо (97), который вернется в серию в следующем сезоне.
After breaking his all-time record for most podium finishes, @LewisHamilton paid tribute to the great Michael Schumacher on Sunday ????#SpanishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/EaNzBK62pt— Formula 1 (@F1) August 16, 2020
Льюис Хэмилтон безоговорочно доминирует в сезоне-2020 – после шести гонок британец на 37 очков опережает своего напарника по Мерседесу Валттери Боттаса.