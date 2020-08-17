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Хэмилтон превзошел Шумахера по количеству подиумов в Формуле-1

Автоспорт
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Великое достижение британца.

Хэмилтон превзошел Шумахера по количеству подиумов в Формуле-1
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Накануне Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании и оформил свой 156-й подиум в карьере. По этому показателю британец обошел единственного семикратного чемпиона мира в истории Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Хэмилтон поднимался на подиум в 61% своих гонок в Формуле-1, у Шумахера этот показатель составляет 50,3%.

Отметим, что в топ-6 по количеству подиумов входят еще три действующих пилота – Себастьян Феттель (120), Кими Райкконен (103) и Фернандо Алонсо (97), который вернется в серию в следующем сезоне.

Льюис Хэмилтон безоговорочно доминирует в сезоне-2020 – после шести гонок британец на 37 очков опережает своего напарника по Мерседесу Валттери Боттаса.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Михаэль Шумахер
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