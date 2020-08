Хэмилтон превзошел Шумахера по количеству подиумов в Формуле-1

Накануне Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании и оформил свой 156-й подиум в карьере. По этому показателю британец обошел единственного семикратного чемпиона мира в истории Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Хэмилтон поднимался на подиум в 61% своих гонок в Формуле-1, у Шумахера этот показатель составляет 50,3%.

Отметим, что в топ-6 по количеству подиумов входят еще три действующих пилота – Себастьян Феттель (120), Кими Райкконен (103) и Фернандо Алонсо (97), который вернется в серию в следующем сезоне.

After breaking his all-time record for most podium finishes, @LewisHamilton paid tribute to the great Michael Schumacher on Sunday ????#SpanishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/EaNzBK62pt