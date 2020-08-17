Во Франции был ограблен дом Пьера Гасли

Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли сообщил, что его дом в Нормандии (Франция) был ограблен. Злоумышленники украли часы гонщика, его украшения, одежду и гоночные шлемы.

"Некоторые люди действительно никчёмные, неуважительные и презренные. В мой дом в Нормандии ворвались и украли часы с моим выгравированным именем, украшения, одежду, очки и шлемы", — написал Пьер Гасли в своём "инстаграме".

Инцидент произошёл, пока Гасли находился в Каталонии, где проходил шестой этап чемпионата мира, Гран-при Испании. По итогам гонки Гасли пришёл к финишу девятым.Пь