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Во Франции был ограблен дом Пьера Гасли

Автоспорт
(1 голосов)

Украли шлемы, часы и очки

Во Франции был ограблен дом Пьера Гасли
Новина українською

Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли сообщил, что его дом в Нормандии (Франция) был ограблен. Злоумышленники украли часы гонщика, его украшения, одежду и гоночные шлемы.

"Некоторые люди действительно никчёмные, неуважительные и презренные. В мой дом в Нормандии ворвались и украли часы с моим выгравированным именем, украшения, одежду, очки и шлемы", — написал Пьер Гасли в своём "инстаграме".

Инцидент произошёл, пока Гасли находился в Каталонии, где проходил шестой этап чемпионата мира, Гран-при Испании. По итогам гонки Гасли пришёл к финишу девятым.Пь

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В статье: Пьер Гасли
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