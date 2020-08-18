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В Феррари подписали Договор согласия

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Таким образом команда будет выступать на соревнованиях до 2025 года

В Феррари подписали Договор согласия
Новина українською

Руководство "Феррари" подписало новый Договор согласия. Таким образом, команда продолжит выступления в чемпионате мира Формулы-1 как минимум до 2025 года.

"Мы рады подписать Договор согласия, который будет регулировать правила вплоть до 2025 года. Это важный шаг для стабильности и развития спорта. Уверены, что сотрудничество с ФИА и Liberty Media может сделать Формулу-1 ещё более привлекательной и зрелищной. Гонки заложены в самой ДНК „Феррари“, и нет случайности в том, что именно наша команда принимала участие во всех чемпионатах мира Формулы-1", — приводит слова президента "Феррари" Луи Камиллери Globenewswire.

Напомним, ранее стало известно, что Договор согласия подписали также в команде "Макларен".

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В статье: Феррари
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