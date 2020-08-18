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Макларен подписал новый Договор согласия

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Команда проведет в Формуле-1 ещё 5 лет

Макларен подписал новый Договор согласия
Новина українською

Команда Формулы-1 "Макларен" первой объявила, что подписала новый Договор согласия. Теперь она гарантированно будет выступать в чемпионате вплоть до конца 2025 года.

"Подписание нового Договора согласия — ещё один важный шаг на пути к сильному и устойчивому будущему. Это хорошая сделка, заключённая в подходящее время для спорта, команд, владельцев и, больше всего, для фанатов.

От более равных условий выиграют все. Справедливое распределение доходов среди всех команд и чёткая и простая управленческая структура позволит избавиться от продвижения отдельных интересов, и поставит на первое место спорт. В долгосрочной перспективе соглашение сделает конструкторов сильнее", — приводит слова руководителя "Макларена" Зака Брауна пресс-служба команды.

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В статье: Макларен
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