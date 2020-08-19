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Сенна признан быстрейшим пилотом Формулы-1 за 37 лет

Автоспорт
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А Хэмилтон оказался позади Шумахера.

Сенна признан быстрейшим пилотом Формулы-1 за 37 лет
Новина українською

Статистическая компания AWS проанализировала выступления пилотов Формулы-1 в квалификациях с 1983 по 2020 года и пришла к выводу, что в мастерстве выжать из своего болида максимум на одном круге не было равных легендарному бразильцу Айртону Сенне.

Согласно рейтингу, следом за Сенной расположились Михаэль Шумахер (+0,114 секунды), Льюис Хэмилтон (+0,275), Макс Ферстаппен (+0,280), Фернандо Алонсо (+0,309) и Нико Росберг (+0,374). Из этого списка только Ферстаппен ни разу не становился чемпионом мира.

Что касается других действующих топ-гонщиков, то пилот Феррари Шарль Леклер занял седьмое место, его напарник по Скудерии Себастьян Феттель замкнул топ-10, а Валттери Боттас из Мерседеса стал 13-м.

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В статье: Айртон Сенна формула-1 Льюис Хэмилтон Михаэль Шумахер
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