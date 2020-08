Легендарный гонщик MotoGP чудом не погиб после страшной аварии

Во время Гран-при Австрии на автодроме в Шпильберге произошла крупная авария между Франко Морбиделли и Жоаном Зарко. Гонщики отделались ушибами, но самое страшно произошло дальше, ведь их мотоциклы на огромной скорости полетели в сторону поворота.

Как раз в этот момент на вираж заходил шестикратный чемпион MotoGP Валентино Росси. На замедленном повторе видно, как байк Морбиделли разминулся с Росси буквально на считанные доли секунды.

One of the most terrifying #MotoGP crashes we've EVER seen!!! ????



Watch the Turn 3 accident from all angles! ????#AustrianGP ???????? pic.twitter.com/L2GLToviFi