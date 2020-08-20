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Легендарный гонщик MotoGP чудом не погиб после страшной аварии

Автоспорт
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Валентино Росси родился в рубашке.

Легендарный гонщик MotoGP чудом не погиб после страшной аварии
Новина українською

Во время Гран-при Австрии на автодроме в Шпильберге произошла крупная авария между Франко Морбиделли и Жоаном Зарко. Гонщики отделались ушибами, но самое страшно произошло дальше, ведь их мотоциклы на огромной скорости полетели в сторону поворота.

Как раз в этот момент на вираж заходил шестикратный чемпион MotoGP Валентино Росси. На замедленном повторе видно, как байк Морбиделли разминулся с Росси буквально на считанные доли секунды.

Сам Валентино позже в боксах посмотрел повтор этого инцидента. Итальянец был в полном шоке от увиденного.

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В статье: Валентино Росси moto-gp
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