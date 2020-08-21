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Американская команда приобрела Уильямс за 152 миллиона евро

Автоспорт
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Американская команда приобрела Уильямс за 152 миллиона евро
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Компания Williams Grand Prix Engineering Limited, частью которой является команда Формулы-1 "Уильямс", была выкуплена американской Dorliton Capital за € 152 млн, сообщает Yahoo.

К Dorliton Capital также перешли миноритарный пакет акций Williams Advanced Engineering и все другие торговые активы и обязательства, включая всю задолженность группы перед третьими лицами.

Напомним, по условиям сделки Dorliton Capital сохранят название команды Ф-1 "Уильямс", а также индекс болидов FW – в честь Фрэнка Уильямса. Гоночный коллектив продолжит базироваться в Гроуве.

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В статье: Williams
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