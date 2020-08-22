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Макс Ферстаппен о команде: Мы пережили вместе очень много хорошего и много плохого

Автоспорт
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Макс Ферстаппен о команде: Мы пережили вместе очень много хорошего и много плохого
UA-Футбол
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Пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, что не жалеет о том, что выбрал для выступлений эгиду команды "Ред-Булл". Его слова цитирует Inside Racing:

"Не жалею. Думаю, все идет как должно. Чтобы стать лучшим пилотом, я должен проходить через трудности. У меня все отлично, ни о чем не жалею. Очевидно, что сейчас отношения серьезно отличаются от тех, которые были, когда я только присоединился к команде. Мы пережили вместе очень много хорошего и много плохого, что позволяет нам укрепить внутреннюю связь.

В прошлом году у нас было несколько критических моментов. Было отличное общение, и мы прекрасно понимали друг друга. Мне больше даже не нужно смотреть на данные, потому что мы все знаем, чего конкретно хотим" - сказал он.

Напомним, что ранее в ФИА отложили запрет на квалификационный режим моторов.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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