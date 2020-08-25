  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1 назвала четыре финальных Гран-при сезона-2020
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1 назвала четыре финальных Гран-при сезона-2020

Автоспорт
(1 голосов)

Среди них и этап в Турции

Формула-1 назвала четыре финальных Гран-при сезона-2020
Новина українською

Пресс-служба Формулы-1 25 августа опубликовала заключительную часть календаря сезона-2020, в неё вошли четыре этапа – два в Бахрейне и по одному в Турции и Абу-Даби. При этом официально отменён Гран-при Китая.

Гран-при Турции состоится 15 ноября, через две недели после этапа в Имоле. Правда, до этого трасса «Истанбул Парк» должна пройти инспекцию ФИА.

В Бахрейне пройдут две гонки. При этом второй этап получил название Гран-при Сахира. Финал сезона в Абу-Даби состоится на две недели позже, чем планировалось изначально, что позволит Ф-1 суммарно организовать 17 гонок. На некоторые Гран-при будет допущено ограниченное число болельщиков, включая VIP-зоны, однако все детали будут уточнены позднее.

Календарь оставшейся части сезона в Ф-1 с датой гонки

30 августа. Гран-при Бельгии
6 сентября. Гран-при Италии
13 сентября. Гран-при Тосканы
27 сентября. Гран-при России
11 октября. Гран-при Айфеля
25 октября. Гран-при Португалии
1 ноября. Гран-при Эмилии-Романьи
15 ноября. Гран-при Турции
29 ноября. Гран-при Бахрейна
6 декабря. Гран-при Сахира
13 декабря. Гран-при Абу-Даби.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...