Белорусский завод подписал контракт с Маклареном

Пресс-служба "Макларена" объявила о заключении многолетнего партнёрского соглашения между командой Формулы-1 и Миорским металлопрокатным заводом — Miory Steel (ММПЗ-групп, Беларусь).

Начиная с Гран-при Бельгии логотипы Miory Steel появятся на носу болида MCL35 и рукавах одежды механиков.

"Мы рады объявить о нашем новом партнёрстве с Miory Steel и внести свой вклад развитие их бренда и бизнеса, используя сильную маркетинговую платформу "Макларена". Мы с нетерпением ожидаем начала сотрудничества в этом сезоне", — заявил руководитель команды из Уокинга Зак Браун.

Председатель правления ММПЗ-групп Алексей Ковалёнок также прокомментировал подписание соглашения.

"Мы очень рады предстоящему партнёрству с "Маклареном". Рассматриваем наше сотрудничество как долгосрочное, инновационное и взаимовыгодное для всех его участников. Партнёрство с ведущей командой Формулы-1 — это первый случай в истории суверенной Беларуси. И это достижение позволяет нам с воодушевлением смотреть в будущее", — отметил он.