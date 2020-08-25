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В Феррари рассказали, почему Леклер сошел в Барселоне

Автоспорт
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Проблема - электронный блок управления

В Феррари рассказали, почему Леклер сошел в Барселоне
Новина українською

Главный моторист "Феррари" Энрико Гуальтери рассказал, что послужило причиной схода пилота команды Шарля Леклера на Гран-при Испании.

"В Барселоне мы заплатили высокую цену за недостаточную надёжность. Теперь мы определили проблему, она крылась в электронном блоке управления, это стоило Леклеру схода. Но кроме этого, в Испании мы не смогли показать максимум в квалификации, что поставило нас в сложную ситуацию в гонке.

Зная об этих трудностях, перед этапом в Бельгии мы должны сфокусироваться на подготовке к уик-энду. Главная задача — удостовериться, что пилоты смогут выжать максимум из машины. Нам необходимо оптимизировать работу силовой установки, выбрать наилучшую стратегию и эффективно реагировать на изменение условий. Каждая тысячная секунды будет иметь значение", — приводит слова функционера пресс-служба "Феррари".

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В статье: Феррари
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