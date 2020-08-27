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Апелляция Феррари по делу Рейсинг Пойнт связана со спортом по регламенту на 2021 год

Автоспорт
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Итальянцы намерены идти до конца

Апелляция Феррари по делу Рейсинг Пойнт связана со спортом по регламенту на 2021 год
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Решение "Феррари" о том, отзывать ли апелляцию на решение ФИА по делу о незаконном копировании задних тормозных воздухозаборников "Мерседеса" командой "Рейсинг Пойнт", может быть увязано с продолжающимися обсуждениями насчёт деталей регламента Формулы-1 на 2021 год, сообщает The Race.

По данным издания, многие команды Формулы-1 по-прежнему недовольны нормой правил, согласно которой команды, использующие узлы 2019 года, смогут получить в сезоне-2021 клиентские детали 2020 года без траты так называемых "жетонов" развития — они призваны ограничить расходы команд в условиях финансового кризиса и подготовки к новому техническому регламенту Формулы-1. Каждая команда, используя "жетоны", сможет потратить их лишь на отдельные области своих автомобилей.

Сразу шесть команд Формулы-1 ("Феррари", "Макларен", "Рено", "Уильямс", "Хаас" и "Альфа Ромео") недавно направили в ФИА официальное письмо, в котором высказали опасение, что подобная норма правил поставит команды в неравное положение. Предполагается, что это норма поможет "Рейсинг Пойнт" и "Альфа Таури", поскольку остальные команды-клиенты используют только актуальные детали.

Более всего соперники опасаются дальнейшего повышения конкурентоспособности "Рейсинг Пойнт" — в случае, если команда не просто получит инновационную заднюю подвеску "Мерседеса" образца 2020 года, но и не потратит на неё "жетоны", сумев поработать и над другими областями машины.

Не исключено, что "Феррари" согласится отозвать апелляцию на решение ФИА, если в правила будут внесены поправки касательно системы "жетонов".

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В статье: Феррари Рейсинг Поинт
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