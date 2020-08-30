Хэмилтон финиширует первым в Бельгии

Британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии. Лидер общего зачёта стартовал из первого ряда и удержал своё преимущество до финиша.

Отметим, что на последних кругах у Хэмилтона начали возникать проблемы с правым задним колесом, поэтому британцу пришлось существенно сбросить скорость. Но это не помешало Льюису удержать преимущество над конкурентами: партнёром по "Мерседесу" Валтери Боттасом и пилотом "Ред Булла" Максом Ферстаппеном.

Лучший круг в гонке показал Даниэль Риккардо - 1:47.483.

В общем зачёте небольшие изменения произошли в ТОП-5: Лэнс Стролл забрался в пятёрку лучших гонщиков серии на данный момент.

В Кубке конструкторов продолжает своё падение "Феррари".