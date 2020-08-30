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Хэмилтон финиширует первым в Бельгии

Автоспорт
(1 голосов)

Уверенно, но не без проблем

Хэмилтон финиширует первым в Бельгии
UA-Футбол
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Британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии. Лидер общего зачёта стартовал из первого ряда и удержал своё преимущество до финиша.

Отметим, что на последних кругах у Хэмилтона начали возникать проблемы с правым задним колесом, поэтому британцу пришлось существенно сбросить скорость. Но это не помешало Льюису удержать преимущество над конкурентами: партнёром по "Мерседесу" Валтери Боттасом и пилотом "Ред Булла" Максом Ферстаппеном.

Лучший круг в гонке показал Даниэль Риккардо - 1:47.483.

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В общем зачёте небольшие изменения произошли в ТОП-5: Лэнс Стролл забрался в пятёрку лучших гонщиков серии на данный момент.

Хэмилтон финиширует первым в Бельгии - изображение 2

В Кубке конструкторов продолжает своё падение "Феррари".

Хэмилтон финиширует первым в Бельгии - изображение 3

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Валттери Боттас
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