Феррари провела худшую за 10 лет гонку в Формуле-1

Накануне на Гран-при Бельгии оба пилота Феррари не попали в очковую зону – Себастьян Феттель завершил гонку на 13-й позиции, а Шарль Леклер стал 14-м.

Таким образом, в Бельгии прервалась серия Феррари из 195 гонок с очками. В последний раз оба гонщика итальянской конюшни финишировали за пределами топ-10 на Гран-при Великобритании 2010 года, когда Фернандо Алонсо занял 14-е место, а Фелипе Масса завершил финальный круг гонки сразу за испанцем.

После семи гонок в личном зачете Формулы-1 Шарль Леклер замыкает топ-5 (45 очков), а Себастьян Феттель идет 13-м (16 очков).

В Кубке конструкторов Феррари располагается лишь на пятом месте с отставанием от Мерседеса в 203 балла.