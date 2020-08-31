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Феррари провела худшую за 10 лет гонку в Формуле-1
Скудерия давно не сталкивалась с таким глубоким кризисом.
Накануне на Гран-при Бельгии оба пилота Феррари не попали в очковую зону – Себастьян Феттель завершил гонку на 13-й позиции, а Шарль Леклер стал 14-м.
Таким образом, в Бельгии прервалась серия Феррари из 195 гонок с очками. В последний раз оба гонщика итальянской конюшни финишировали за пределами топ-10 на Гран-при Великобритании 2010 года, когда Фернандо Алонсо занял 14-е место, а Фелипе Масса завершил финальный круг гонки сразу за испанцем.
После семи гонок в личном зачете Формулы-1 Шарль Леклер замыкает топ-5 (45 очков), а Себастьян Феттель идет 13-м (16 очков).
В Кубке конструкторов Феррари располагается лишь на пятом месте с отставанием от Мерседеса в 203 балла.