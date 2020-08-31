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Хэмилтон – лучший в истории Формулы-1 по километрам лидирования

Автоспорт
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Британец снова превзошел Михаэля Шумахера.

Хэмилтон – лучший в истории Формулы-1 по километрам лидирования
Новина українською

Льюис Хэмилтон в воскресенье без проблем выиграл Гран-при Бельгии и добавил в свое резюме очередной рекорд.

После гонки в Спа на счету британца 24 297 километров лидирования в Формуле-1. По этому показателю шестикратный чемпион мира обошел легендарного Михаэля Шумахера (24 148 км).

Среди действующих пилотов по километрам лидирования третьим идет гонщик Феррари Себастьян Феттель (18 129), Кими Райкконен замыкает топ-15 (6 614), Валттери Боттас занимает 33-е место (2 924), а Макс Ферстаппен – 40-е (2 472).

В Бельгии Льюис Хэмилтон выиграл 89-ю гонку в карьере. По этому показателю британец теперь отстает от Михаэля Шумахера всего на две победы.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Михаэль Шумахер
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