Феррари попытается переманить бывшего главу департамента двигателей Мерседеса

Бывший глава департамента двигателей "Мерседеса" Энди Кауэлл может перейти в "Феррари", утверждает журналист Corriere dello Sport Даниэле Спаричи. По данным источника, Кауэлл плотно контактировал с "Феррари" ещё до того, как его повысили в должности в "Мерседесе" в 2013 году.

"Он изменил решение после того, как команду покинул Стефано Доменикали. Но теперь Кауэлл снова свободен. Видимо, стороны возобновят свои отношения, хоть в сложном мире Формулы-1 имя специалиста и не является важнейшим.

Тем не менее "Феррари" нужны новые методы, идеи и более продвинутые инструменты, чтобы вновь вернуться в лидеры. Это долгий путь по выходу из адской ситуации, в которой оказалась команда", — написал Даниэле Спаричи.