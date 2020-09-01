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Феррари попытается переманить бывшего главу департамента двигателей Мерседеса

Автоспорт
(1 голосов)

Но удастся ли?

Феррари попытается переманить бывшего главу департамента двигателей Мерседеса
Новина українською

Бывший глава департамента двигателей "Мерседеса" Энди Кауэлл может перейти в "Феррари", утверждает журналист Corriere dello Sport Даниэле Спаричи. По данным источника, Кауэлл плотно контактировал с "Феррари" ещё до того, как его повысили в должности в "Мерседесе" в 2013 году.

"Он изменил решение после того, как команду покинул Стефано Доменикали. Но теперь Кауэлл снова свободен. Видимо, стороны возобновят свои отношения, хоть в сложном мире Формулы-1 имя специалиста и не является важнейшим.

Тем не менее "Феррари" нужны новые методы, идеи и более продвинутые инструменты, чтобы вновь вернуться в лидеры. Это долгий путь по выходу из адской ситуации, в которой оказалась команда", — написал Даниэле Спаричи.

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В статье: Феррари
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