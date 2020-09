Боттас выиграл первую тренировку на Гран-при Италии

Первая часть свободных заездов на Гран-при Италии в Монце прошла при ожидаемой гегемонии Мерседеса. Лучшее время в сессии показал Валттери Боттас (1:20.703), а Льюис Хэмилтон отстал от напарника на 0,245 секунды.

Одним из главных событий тренировки стала авария Макса Ферстаппена – пилот Ред Булл при вылете из трассы врезался в защитный барьер, но спустя 22 минуты механики команды позволили ему возобновить сессию.

There were just 22 minutes and 15 seconds between @Max33Verstappen's crash and his return to the track



