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Формула-1. Боттас побеждает в последнем тренировочном заезде Гран-при Италии
Результаты Практики 3
Сегодня, 5 сентября состоялась последняя тренировочная гонки Гран-при Италии. Победу в заезде одержал пилот команды "Мерседес" Валтерри Боттас.
Напомним, что квалификационные заезды текущего этапа Формулы-1 начнутся сегодня в 16:00 по Киеву, а главная гонка Гран-при Италии состоится завтра, ее начало - в 16:10.
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