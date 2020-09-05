Формула-1. Боттас побеждает в последнем тренировочном заезде Гран-при Италии

Сегодня, 5 сентября состоялась последняя тренировочная гонки Гран-при Италии. Победу в заезде одержал пилот команды "Мерседес" Валтерри Боттас.

Напомним, что квалификационные заезды текущего этапа Формулы-1 начнутся сегодня в 16:00 по Киеву, а главная гонка Гран-при Италии состоится завтра, ее начало - в 16:10.