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Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Италии, Боттас - второй

Автоспорт
(1 голосов)

Результаты квалификационных заездов

Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Италии, Боттас - второй
UA-Футбол
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Сегодня, 5 сентября состоялись квалификационные заезды Гран-при Италии. Вашему вниманию результаты Квалификации.

Квалификация 1:

Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Италии, Боттас - второй - изображение 1

Квалификация 2:

Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Италии, Боттас - второй - изображение 2

Квалификация 3:

Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Италии, Боттас - второй - изображение 3

Квалификация:

Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Италии, Боттас - второй - изображение 4

Результаты последнего тренировочного заезда вы можете посмотреть здесь.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Валттери Боттас
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