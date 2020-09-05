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Формула-1. Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Италии, Боттас - второй
Результаты квалификационных заездов
Сегодня, 5 сентября состоялись квалификационные заезды Гран-при Италии. Вашему вниманию результаты Квалификации.
Квалификация 1:
Квалификация 2:
Квалификация 3:
Квалификация:
Результаты последнего тренировочного заезда вы можете посмотреть
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