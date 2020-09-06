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Формула-1. Стартовый порядок главной гонки Гран-при Италии
Стартовый протокол
Сегодня, 6 сентября в 16:10 по Киеву начнется главная гонка девятого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при Италии.
Вашему вниманию стартовый протокол Гран-при Италии:
Результаты квалификационных заездов вы можете посмотреть
Результаты последнего тренировочного заезда
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