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Формула-1. Гасли побеждает на Гран-при Италии, Боттас - пятый, Хэмилтон - седьмой
Результаты главной гонки Гран-при Италии
Сегодня, 6 сентября состоялась главная гонка девятого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при Италии.
Победу одержал пилот команды "AlphaTauri" Пьер Гасли, вторым стал представитель "Макларен" Сайнс Васкес де Кастро Карлос, ТОП 3 замкнул пилот "Racing Point" Лэнс Стролла.
Стоит отметить, что лидер общего зачета пилотов Льюис Хэмилтон в итоге оказался лишь седьмым, а номер три мирового рейтинга Валтерри Боттас - пятым. Макс Ферстаппен и вовсе не финишировал.
Результаты главной гонки Гран-при Италии:
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