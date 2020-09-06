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Формула-1. Гасли побеждает на Гран-при Италии, Боттас - пятый, Хэмилтон - седьмой

Автоспорт
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Результаты главной гонки Гран-при Италии

Формула-1. Гасли побеждает на Гран-при Италии, Боттас - пятый, Хэмилтон - седьмой
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 сентября состоялась главная гонка девятого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при Италии.

Победу одержал пилот команды "AlphaTauri" Пьер Гасли, вторым стал представитель "Макларен" Сайнс Васкес де Кастро Карлос, ТОП 3 замкнул пилот "Racing Point" Лэнс Стролла.

Стоит отметить, что лидер общего зачета пилотов Льюис Хэмилтон в итоге оказался лишь седьмым, а номер три мирового рейтинга Валтерри Боттас - пятым. Макс Ферстаппен и вовсе не финишировал.

Результаты главной гонки Гран-при Италии:

Формула-1. Гасли побеждает на Гран-при Италии, Боттас - пятый, Хэмилтон - седьмой - изображение 1

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Валттери Боттас Пьер Гасли Гран-при Италии
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