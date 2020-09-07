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Руководитель Мерседеса недоволен запретом на изменение режима мотора в гонке

Автоспорт
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Именно это и повлияло на обгоны

Руководитель Мерседеса недоволен запретом на изменение режима мотора в гонке
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф считает, что запрет на изменение режима двигателя негативно повлиял на возможность обгонов в гонках.

"Новые правила двигателей не подходят для гонок. В прошлом было гораздо веселее, когда пилоты могли управлять картографией и получать ускорение при обгоне. Мы предупреждали об этих последствиях.

Тем не менее гонкам нужны такие дни. Приятно видеть на подиуме новые лица. Победитель проехал мощную гонку, команда приняла правильные решения. Они заслужили эту победу", — приводит слова Тото Вольфа GPBlog.

Напомним, победу в Гран-при Италии праздновал пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли, вторым финишировал гонщик "Макларена" Карлос Сайнс, третьим к финишу пришёл Лэнс Стролл из "Рейсинг Пойнт".

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В статье: Мерседес Тото Вольфф
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