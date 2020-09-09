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Сумасшедшее везение: фанат Формулы-1 на Гран-при Италии сделал ставку на 20 центов, а выиграл более 30 тысяч евро

Автоспорт
(1 голосов)

Такое бывает один раз в 100 лет.

Сумасшедшее везение: фанат Формулы-1 на Гран-при Италии сделал ставку на 20 центов, а выиграл более 30 тысяч евро
Новина українською

Недавний этап Формулы-1 в Италии стал одним из самых сенсационных за последние годы. Первым финишировал француз Пьер Гасли, а на подиум также поднялись Карлос Сайнс и Лэнс Стролл.

Тем не менее, в мире нашелся человек, который спрогнозировал именно такую тройку призеров. Им оказался житель города Тампере, который в местной букмекерской конторе Veikkaus сделал ставку на 20 центов на то, что на подиуме на Гран-при Италии финишируют именно Гасли, Сайнс и Стролл.

Несложно догадаться, что коэффициент на это событие был максимально высоким – 166990/1. В итоге 20 центов удачливого финна превратились в 33 388 евро!

За свою удачу обладатель этой невероятной ставки должен поблагодарить Льюиса Хэмилтона, который в середине гонки совершил нелегальный пит-стоп и получил штраф.

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