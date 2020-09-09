В Рейсинг Пойнт отказались подписывать Феттеля

Руководитель "Рейсинг Пойнт" Отмар Зафнауэр в интервью Auto Motor und Sport заявил, что его команда, которая со следующего сезона будет переименована в "Астон Мартин" и получит статус заводской, не планирует подписывать контракт с Себастьяном Феттелем и никогда не рассматривала такой вариант.

Напомним, Феттель уходит из "Феррари" в конце сезона. "Скудерия" решила не продлевать с ним сотрудничество. Однако после того, как Себастьян покинул трассу "Сильверстоун" во время одного из двух этапов в компании Зафнауэра, многие посчитали это явным свидетельством того, что четырёхкратный чемпион мира может заключить контракт с "Рейсинг Пойнт".