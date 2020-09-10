Феттель стал гонщиком Астон Мартин

С 2021 года пилот Феррари Себастьян Феттель будет выступить за Астон Мартин (Рейсинг Пойнт). Немец подписал контракт с новой командой, детали которого не разглашаются.

В Астон Мартин Феттель заменит Серхио Переса, который накануне объявил, что сезон 2020 года станет для него последним в команде.

CONFIRMED: Four-time @F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond ????️



Get the full story right here ⬇️https://t.co/zI8JeBEemc #F1 — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) September 10, 2020

"Я до сих пор люблю Формулу-1, и моя единственная мотивация – бороться за высокие позиции. Добиваться этого с Астон Мартин – это очень почетно", - говорит Феттель.

Феттель перейдет в Астон Мартин после шести сезонов в Феррари. Со Скудерией немец дважды становился вице-чемпионом мира, каждый раз проигрывая гонку за титул Льюису Хэмилтону.

В текущем сезоне Себастьян Феттель в 8 гонках набрал всего 16 очков. Он занимает 13-е место в личном зачете.