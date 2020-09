Феттель стал гонщиком Астон Мартин

С 2021 года пилот Феррари Себастьян Феттель будет выступить за Астон Мартин (Рейсинг Пойнт). Немец подписал контракт с новой командой, детали которого не разглашаются.

В Астон Мартин Феттель заменит Серхио Переса, который накануне объявил, что сезон 2020 года станет для него последним в команде.

CONFIRMED: Four-time @F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond ????️



Get the full story right here ⬇️https://t.co/zI8JeBEemc #F1