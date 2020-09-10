Автоспорт
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Как Феттель, Ферстаппен, Леклер и другие впервые побеждали в Формуле-1. ВИДЕО
За последние 12 лет в Формуле-1 появились 10 новых победителей этапов. Последним на прошлой неделе это удалось французу Пьеру Гасли.
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