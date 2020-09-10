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Феттель прокомментировал подписание контракта с Астон Мартин

Автоспорт
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Себастьян готов прогрессировать

Феттель прокомментировал подписание контракта с Астон Мартин
Новина українською

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал срок контракта с "Астон Мартин".

"Я думал о своём будущем последние несколько месяцев. Для меня было важно развиваться дальше, ставить перед собой новые задачи. Здорово помогать команде добраться до вершин. Впервые у команды появился шанс развиваться с разумным бюджетом и сделать большой шаг вперёд. Вот почему я вижу положительные признаки того, что в будущем нас ждут хорошие вещи. Команде всегда удавалось добиться больших успехов при ограниченном бюджете. Благодаря ограничению расходов стартовая решётка станет более сбалансированной.

Срок контракта? Сначала необходимо посмотреть, как мы начнём работать вместе. Наша цель — работать в долгосрочной перспективе. Понятно, что „Мерседес“ является главной силой в Формуле-1. Мы должны оставаться реалистами. Но наши цели амбициозны, команда настроена оптимистично. Мы хотим не просто кататься, мы хотим прогрессировать", — приводит слова Себастьяна Феттеля F1-Insider.

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В статье: Себастьян Феттель Астон Мартин
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