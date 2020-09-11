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Боттас показал лучший результат на второй тренировке Гран-при Тосканы

Автоспорт
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Вторым финишировал Хэмилтон

Боттас показал лучший результат на второй тренировке Гран-при Тосканы
Новина українською

На автодроме "Муджелло" завершилась вторая практика Гран-при Тосканы. Лучшее время по её итогам показал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, второй результат у его напарника по команде Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на "Ред Булл".

Формула-1. Гран-при Тосканы. Вторая практика

1. Валттери Боттас ("Мерседес") — 1.16,989
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,207
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,246
4. Александер Албон ("Ред Булл") — +0,982
5. Даниэль Риккардо ("Рено") — +1,050
6. Эстебан Окон ("Рено") — +1,126
7. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +1,209
8. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +1,255
9. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1,396
10. Шарль Леклер ("Феррари") — +1,411
11. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +1,473
12. Себастьян Феттель ("Феррари") — +1,509
13. Карлос Сайнс ("Макларен") — +1,662
14. Ландо Норрис ("Макларен") — +1,669
15. Даниил Квят ("Альфа Таури") — +1,747
16. Джордж Расселл ("Уильямс") — +1,854
17. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +1,955
18. Николас Латифи ("Уильямс") — +1,994
19. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +2,124
20. Ромен Грожан ("Хаас") — +2,268.

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В статье: Валттери Боттас
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