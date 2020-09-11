Боттас показал лучший результат на второй тренировке Гран-при Тосканы

На автодроме "Муджелло" завершилась вторая практика Гран-при Тосканы. Лучшее время по её итогам показал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, второй результат у его напарника по команде Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на "Ред Булл".

Формула-1. Гран-при Тосканы. Вторая практика

1. Валттери Боттас ("Мерседес") — 1.16,989

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,207

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,246

4. Александер Албон ("Ред Булл") — +0,982

5. Даниэль Риккардо ("Рено") — +1,050

6. Эстебан Окон ("Рено") — +1,126

7. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +1,209

8. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +1,255

9. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1,396

10. Шарль Леклер ("Феррари") — +1,411

11. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +1,473

12. Себастьян Феттель ("Феррари") — +1,509

13. Карлос Сайнс ("Макларен") — +1,662

14. Ландо Норрис ("Макларен") — +1,669

15. Даниил Квят ("Альфа Таури") — +1,747

16. Джордж Расселл ("Уильямс") — +1,854

17. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +1,955

18. Николас Латифи ("Уильямс") — +1,994

19. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +2,124

20. Ромен Грожан ("Хаас") — +2,268.