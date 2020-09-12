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Формула-1. Хэмилтон побеждает в Квалификации Italian Grand Prix 2
Результаты Квалификации
Сегодня, 12 сентября состоялись квалификационные гонки Italian Grand Prix 2. Победу по итогам трех заездов одержал пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон.
Результаты Квалификации 1 Italian Grand Prix 2:
Результаты Квалификации 2 Italian Grand Prix 2:
Результаты Квалификации 3 Italian Grand Prix 2:
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