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Формула-1. Хэмилтон побеждает в Квалификации Italian Grand Prix 2

Автоспорт
(1 голосов)

Результаты Квалификации

Формула-1. Хэмилтон побеждает в Квалификации Italian Grand Prix 2
UA-Футбол
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Сегодня, 12 сентября состоялись квалификационные гонки Italian Grand Prix 2. Победу по итогам трех заездов одержал пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон.

Результаты Квалификации 1 Italian Grand Prix 2:

Формула-1. Хэмилтон побеждает в Квалификации Italian Grand Prix 2 - изображение 1

Результаты Квалификации 2 Italian Grand Prix 2:

Формула-1. Хэмилтон побеждает в Квалификации Italian Grand Prix 2 - изображение 2

Результаты Квалификации 3 Italian Grand Prix 2:

Формула-1. Хэмилтон побеждает в Квалификации Italian Grand Prix 2 - изображение 3

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Гран-при Италии
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