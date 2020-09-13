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Формула-1. Стартовый порядок гонки Italian Grand Prix 2

Автоспорт
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Стартовый протокол

Формула-1. Стартовый порядок гонки Italian Grand Prix 2
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 сентября в 16:10 по Киеву начнется главная гонка Italian Grand Prix 2. На старт выйдут 20 пилотов. Вашему вниманию стартовый протокол соревнований.

Формула-1. Стартовый порядок гонки Italian Grand Prix 2 - изображение 1

Результаты Практики 3 здесь.

Результаты Квалификации здесь.

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В статье: формула-1 Гран-при Италии
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