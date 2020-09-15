Сын Шумахера может в 2021 году перейти в Формулу-1

Портал RaceFans сообщает, что Мик Шумахер в 2021 году гарантированно получит место в команде Формулы-1, если в текущем сезоне в Формуле-2 попадет в топ-3 личного зачета.

На данный момент Шумахер-младший успешно справляется с поставленной целью – 19-летний немец за три гонки до конца чемпионата лидирует в Формуле-2, опережая ближайшего конкурента на 8 очков.

Ожидается, что дебют Мика Шумахера в Формуле-1 состоится в одной из клиентских команд Феррари – Альфа Ромео или Хаас.

Мик Шумаехер проводит свой второй сезон в Формуле-2. В 2019 году сын семикратного чемпиона Формулы-1 с одной победой занял в личном зачете 12-е место.