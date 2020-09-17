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В Альфа Ромео хотят сохранить Райкконена в сезоне-2021

Автоспорт
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Пилот, скорее всего, продолжит выступление в Альфа Ромео

В Альфа Ромео хотят сохранить Райкконена в сезоне-2021
Новина українською

Руководитель "Альфа Ромео" Фредерик Вассёр заявил, что команда желает продолжить сотрудничество с Кими Райкконеном, финн является основным кандидатом на место в кокпите на следующий сезон.

"У нас есть несколько молодых пилотов "Феррари", и в первую очередь у нас есть Кими. Мы хотим понять его планы, а потом посмотрим на другие варианты. Если все стороны будут заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве, то будет иметь смысл его продолжить. Я не найду никого более опытного, чем Кими. Это его преимущество. Наверняка напарник будет менее опытен, чем Кими", — приводит слова Вассёра Planet F1.

На прошедшем Гран-при Райкконен занял девятое место. Два очка, которые он получил, стали для него первыми в нынешнем сезоне.

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В статье: Альфа Ромео
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