Врач Шумахера: Михаэль проснулся, но не отвечает

Нейрохирург из Цюриха профессор Эрих Ридерер сомневается, что экс-пилот "Феррари" Михаэль Шумахер когда-либо выйдет из своего нынешнего состояния. Своим мнением он поделился в новом документальном фильме о происшествии, которое случилось с семикратным чемпионом мира в 2013 году. Лента называется "Михаэль Шумахер: в поисках правды".

"Я думаю, что Михаэль находится в вегетативном состоянии, что означает, что он проснулся, но не отвечает.

Он дышит, его сердце бьётся, он, вероятно, может сесть и сделать маленькие шаги с чужой помощью, но не более того. Полагаю, для него это максимум. Есть ли шанс увидеть его таким, каким он был до аварии? Я действительно думаю, что нет", — приводит слова Ридерера RMC Sport.

По его словам, известность Шумахера могла запугать хирургов, которые слишком долго думали о проведении самой первой операции, она была сделана через два часа после инцидента.

"Нейрохирурги всегда говорят: "Время — это мозг". То есть действовать нужно немедленно. Шумахер, хорошо известная фигура. Слишком ли долго они ждали? Наверное, да", — добавил Ридерер.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.