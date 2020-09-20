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Ферстаппен: На самом деле, для меня личность партнера не играет роли, мне все равно
Комментарий пилота
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" прокомментировал призывы болельщиков вернуть в команду Пьера Гасли. Его слова цитирует GP Blog:
"Гельмут Марко и Кристиан Хорнер уже несколько раз заявляли о том, что не намерены ничего менять. И меня это устраивает.
Хотя на самом деле для меня личность партнера не играет роли, мне все равно. Потому что я опережу любого" - сказал он.
Напомним, что ранее Майк Тайсон
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