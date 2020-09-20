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Ферстаппен: На ​​самом деле, для меня личность партнера не играет роли, мне все равно

Автоспорт
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Комментарий пилота

Ферстаппен: На ​​самом деле, для меня личность партнера не играет роли, мне все равно
UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" прокомментировал призывы болельщиков вернуть в команду Пьера Гасли. Его слова цитирует GP Blog:

"Гельмут Марко и Кристиан Хорнер уже несколько раз заявляли о том, что не намерены ничего менять. И меня это устраивает.

Хотя на самом деле для меня личность партнера не играет роли, мне все равно. Потому что я опережу любого" - сказал он.

Напомним, что ранее Майк Тайсон рассказал, почему больше не занимается вегетарианством.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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