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Двигатели Хонды больше не будут обновляться до конца нынешнего сезона

Автоспорт
(1 голосов)

Команде это запрещено делать

Двигатели Хонды больше не будут обновляться до конца нынешнего сезона
Новина українською

Глава автоспортивного подразделения "Хонда" Масаси Ямамото сообщил, что в этом сезоне японские силовые установки, которые используют "Ред Булл" и "Альфа Таури", больше не будут обновляться.

"Из-за изменений в правилах мы больше не можем обновлять спецификации 1-2-3, как это было в прошлом году. Нам нужно было подтвердить омологацию. С начала этого года мы работали над этим, но спецификации отныне останутся неизменными до конца сезона. В силовые установки могут быть внесены определённые изменения, касающиеся надёжности. Но для этого нужно одобрение всех четырёх мотористов и ФИА.

Я не могу говорить о разнице между моторами "Мерседеса" и "Хонды" в цифрах, но она небольшая. Основываясь на анализе GPS и других данных, я чувствую, что мы лишь немного отстаём, хотя постепенно приближаемся к ним", — приводит слова Ямамото GPblog.

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В статье: Хонда
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