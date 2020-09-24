Двигатели Хонды больше не будут обновляться до конца нынешнего сезона

Глава автоспортивного подразделения "Хонда" Масаси Ямамото сообщил, что в этом сезоне японские силовые установки, которые используют "Ред Булл" и "Альфа Таури", больше не будут обновляться.

"Из-за изменений в правилах мы больше не можем обновлять спецификации 1-2-3, как это было в прошлом году. Нам нужно было подтвердить омологацию. С начала этого года мы работали над этим, но спецификации отныне останутся неизменными до конца сезона. В силовые установки могут быть внесены определённые изменения, касающиеся надёжности. Но для этого нужно одобрение всех четырёх мотористов и ФИА.

Я не могу говорить о разнице между моторами "Мерседеса" и "Хонды" в цифрах, но она небольшая. Основываясь на анализе GPS и других данных, я чувствую, что мы лишь немного отстаём, хотя постепенно приближаемся к ним", — приводит слова Ямамото GPblog.