Боттас показал лучший результат во второй практике Гран-при России

На "Сочи Автодроме" завершилась вторая практика Гран-при России. Лучшее время по итогам заездов показал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Вторым стал его партнёр по команде Льюис Хэмилтон, тройку замкнул гонщик "Рено" Даниэль Риккардо. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал седьмым после ошибки на первом быстром круге и разворота на втором.

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 13-е время, у его напарника Пьера Гасли — 11-й результат.

Формула-1. Гран-при России. Вторая свободная практика

1. Валттери Боттас ("Мерседес") — 1.33,519

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,267

3. Даниэль Риккардо ("Рено") — +1,058

4. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") — +1,204

5. Ландо Норрис ("Макларен") — +1,328

6. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +1,371

7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +1,529

8. Шарль Леклер ("Феррари") — +1,533

9. Эстебан Окон ("Рено") — +1,620

10. Себастьян Феттель ("Феррари") — +1,664

11. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +1,691

12. Александер Албон ("Ред Булл") — +1,723

13. Даниил Квят ("Альфа Таури") — +1,942

14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1,997

15. Николас Латифи ("Уильямс") — +2,044

16. Джордж Расселл ("Уильямс") — +2,056

17. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +2,108

18. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +2,210

19. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +2,534

20. Ромен Грожан ("Хаас") — +3,339.