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Боттас показал лучший результат во второй практике Гран-при России

Автоспорт
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Валттери одержал уже вторую победу сегодня

Боттас показал лучший результат во второй практике Гран-при России
Новина українською

На "Сочи Автодроме" завершилась вторая практика Гран-при России. Лучшее время по итогам заездов показал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Вторым стал его партнёр по команде Льюис Хэмилтон, тройку замкнул гонщик "Рено" Даниэль Риккардо. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал седьмым после ошибки на первом быстром круге и разворота на втором.

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 13-е время, у его напарника Пьера Гасли — 11-й результат.

Формула-1. Гран-при России. Вторая свободная практика

1. Валттери Боттас ("Мерседес") — 1.33,519
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,267
3. Даниэль Риккардо ("Рено") — +1,058
4. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") — +1,204
5. Ландо Норрис ("Макларен") — +1,328
6. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +1,371
7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +1,529
8. Шарль Леклер ("Феррари") — +1,533
9. Эстебан Окон ("Рено") — +1,620
10. Себастьян Феттель ("Феррари") — +1,664
11. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +1,691
12. Александер Албон ("Ред Булл") — +1,723
13. Даниил Квят ("Альфа Таури") — +1,942
14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1,997
15. Николас Латифи ("Уильямс") — +2,044
16. Джордж Расселл ("Уильямс") — +2,056
17. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +2,108
18. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +2,210
19. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +2,534
20. Ромен Грожан ("Хаас") — +3,339.

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В статье: Валттери Боттас
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