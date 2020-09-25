Мик Шумахер: Мой отец говорил, что рекорды устанавливаются для того, чтобы их били

Пилот Формулы-2 Мик Шумахер рассказал о своём отношении к шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, который близок к тому, чтобы догнать по количеству титулов Михаэля Шумахера и вскоре превзойдёт легендарного немца по количеству побед.

"Мой отец говорил, что рекорды устанавливаются для того, чтобы их били. И это цель каждого в спорте. Думаю, Хэмилтон выступает очень хорошо. Он очень стабилен.

Рекорды отца будут побиты, но семья Шумахеров видит в этом и что-то хорошее. Это хорошо для спорта, Льюис очень влиятелен в мире спорта. Но у меня другая цель, если я попаду в Формулу-1, то попробую побить рекорды Хэмилтона", — приводит слова Шумахера-младшего Formula Scout.

Напомним, в преддверии этапа Формулы-2 в России Мик Шумахер лидирует в общем зачёте чемпионата.