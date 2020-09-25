  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мик Шумахер: Мой отец говорил, что рекорды устанавливаются для того, чтобы их били
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мик Шумахер: Мой отец говорил, что рекорды устанавливаются для того, чтобы их били

Автоспорт
(1 голосов)

Хэмилтон близок к достижениям Михаэля

Мик Шумахер: Мой отец говорил, что рекорды устанавливаются для того, чтобы их били
Новина українською

Пилот Формулы-2 Мик Шумахер рассказал о своём отношении к шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, который близок к тому, чтобы догнать по количеству титулов Михаэля Шумахера и вскоре превзойдёт легендарного немца по количеству побед.

"Мой отец говорил, что рекорды устанавливаются для того, чтобы их били. И это цель каждого в спорте. Думаю, Хэмилтон выступает очень хорошо. Он очень стабилен.

Рекорды отца будут побиты, но семья Шумахеров видит в этом и что-то хорошее. Это хорошо для спорта, Льюис очень влиятелен в мире спорта. Но у меня другая цель, если я попаду в Формулу-1, то попробую побить рекорды Хэмилтона", — приводит слова Шумахера-младшего Formula Scout.

Напомним, в преддверии этапа Формулы-2 в России Мик Шумахер лидирует в общем зачёте чемпионата.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мик Шумахер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...