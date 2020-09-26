Формула-1. Гран-при России. Хэмилтон побеждает в последней тренировке

Сегодня, 26 сентября состоялся последний тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 Гран-при России.

Вашему вниманию результаты Практики 3 Гран-при России:

Напомним, что сегодня ночью состоится поединок за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC. Между собой будут бороться действующий обладатель звания, американец Джермалл Чарло и украинский претендент Сергей Деревянченко. Эксперты UA-Sport подробно разобрали бой и сделали свои прогнозы относительно победителя.