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Формула-1. Гран-при России. Хэмилтон побеждает в последней тренировке

Автоспорт
(1 голосов)

Результаты Практики 3

Формула-1. Гран-при России. Хэмилтон побеждает в последней тренировке
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 сентября состоялся последний тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 Гран-при России.

Вашему вниманию результаты Практики 3 Гран-при России:

Формула-1. Гран-при России. Хэмилтон побеждает в последней тренировке - изображение 1

Напомним, что сегодня ночью состоится поединок за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC. Между собой будут бороться действующий обладатель звания, американец Джермалл Чарло и украинский претендент Сергей Деревянченко. Эксперты UA-Sport подробно разобрали бой и сделали свои прогнозы относительно победителя.

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В статье: Льюис Хэмилтон Гран-при России
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